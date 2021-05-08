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Gündem Polisleri kapıda gören suçlu balkondan balkona atladı! İşte o anlar...
Gündem

Polisleri kapıda gören suçlu balkondan balkona atladı! İşte o anlar...

Mersin'de çok sayıda suçtan aranması bulunan şahıs, kendisini gözaltına almak için gelen polisleri görünce balkondan kaçmayı denedi. Gizlendiği 10 katlı binanın 6'ncı katından, balkondan balkona sarkarak 2'nci kata kadar inen şahıs, polisten daha fazla kaçamadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:19:00 -

Mersin'in Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.'nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipleri görünce kaçmaya çalıştı

Ekipler, 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin kapısını çaldı. Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2'nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. S.E.'nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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