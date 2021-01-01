Polislerden yeni yıl kutlaması

ANKARA (AA) - Yeni yıla yurdun çeşitli yerlerindeki görevleri başında karşılayan emniyet personeli, yapılan videolu paylaşımla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari, Ağrı, Mardin. Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var." ifadelerine ve görevli polislerin videolu mesajlarına yer verildi.

Videoda, Hakkari'de görevli bir emniyet mensubunun, "Buradan başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere ailem ve herkese Hakkari'den selamlarımı iletiyorum. Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu gece görevinin başındaki herkese kolaylıklar diliyorum. Allah korusun." mesajı yer aldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta görevli bir polis memuru da güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Mardin'deki özel harekat polisleri de "Aziz milletimiz, 2021 yılına girmek üzere olduğumuz şu dakikalarda bizler polis özel harekat olarak sizlerin güvenliği, vatanımızın birliği için görevimizin başındayız. Yeni yılınız kutlu olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bir başka paylaşımında ise Mardin Kızıltepe'de Suriye sınırında görevli personelin fotoğraflarına yer verilerek, "Elleri tetikte, gözleri hudutta. Kahramanlarımız yeni yılı görevi başında karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.



