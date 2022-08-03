Polisler plajlara indi

YENİ AKİT ANKARA

Sahil bölgelerinde yaşanan boğulma olaylarının önüne geçebilmek için polisler plajlara inerek vatandaşları bilgilendirerek el ilanları ve afişleme çalışmaları yaptılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaz aylarında oldukça fazla yaşanan boğulma olaylarına karşı önlem almak için polislerin plajlarda halkı bilinçlendirme çalışması yaptığını duyurdu. Plajda vatandaşlara boğulmamak için gerekli önlemlerin alınması, dikkatli hareket ederek uyarılara riayet edilmesi gerektiğini anlatan polisler ellerindeki el ilanlarını da dağıtarak daha çok kişinin bilgilenmesi için herkesin göreceği yerlere de afişler astılar. “Yaşamın kıyısından uzaklaşma” afişlerinin yanı sıra deniz polisleri de kıyıdan yaptığı anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.