  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polisler plajlara indi
Aktüel

Polisler plajlara indi

Yaz aylarında artan boğulma olaylarını önlemek için sahil bölgelerindeki illerde görev yapan polisler vatandaşları bilgilendirmek için plajlara indiler.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 15:51:00 -
Polisler plajlara indi

YENİ AKİT  ANKARA

Sahil bölgelerinde yaşanan boğulma olaylarının önüne geçebilmek için polisler plajlara inerek vatandaşları bilgilendirerek el ilanları ve afişleme çalışmaları yaptılar.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yaz aylarında oldukça fazla yaşanan boğulma olaylarına karşı önlem almak için polislerin plajlarda halkı bilinçlendirme çalışması yaptığını duyurdu. Plajda vatandaşlara boğulmamak için gerekli önlemlerin alınması, dikkatli hareket ederek uyarılara riayet edilmesi gerektiğini anlatan polisler ellerindeki el ilanlarını da dağıtarak daha çok kişinin bilgilenmesi için herkesin göreceği yerlere de afişler astılar. “Yaşamın kıyısından uzaklaşma” afişlerinin yanı sıra deniz polisleri de kıyıdan yaptığı anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23