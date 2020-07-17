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Aktüel

Polisler, engelli gencin çalınan bisikletinin yerine yenisini aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:59:29 -
Polisler, engelli gencin çalınan bisikletinin yerine yenisini aldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde polisler, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli gence, evinin önünden çalınan bisikletinin yerine yenisini alarak hediye etti.

Kemalpaşa Mahallesi Tepealtı Sokak'ta oturan engelli 19 yaşındaki Sabri Doğrulmaz'ın evinin önünden gece bisikleti çalındı.

Sabah İlçe Emniyet Amirliğine giderek durumu bildiren Doğrulmaz, daha sonra evine döndü.

Bunun üzerine polisler, daha fazla üzülmesini istemedikleri genç için aralarında para toplayarak yeni bisiklet aldı. Ekipler, evine giderek bisikleti Doğrulmaz'a hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan ve polislere teşekkür eden Doğrulmaz, daha sonra yeni bisikletini sürdü.

Baba Zafer Doğrulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu sevindiren polislere teşekkür ettiğini söyledi.

Olay karşısında çok üzüldüklerini anlatan Doğrulmaz, "Akşamüstü oğlum eve gelmişti. Bisikletini kapının önüne koydu. Gece bisikleti çalmışlar. Sabri de karakola gitmiş. Çok üzülmüş. Polis ağabeyleri ona hediye almış, çok mutlu oldu." diye konuştu.

Ekiplerin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturması ise devam ediyor.




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