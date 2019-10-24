Polisle yaşadığı tartışmada ‘Tanımanız lazım’ demişti! Mustafa Öztürk'ü şimdi tüm dünya tanıdı

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, bugün AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'de aday gösterilmeyince istifa edenler trenine katılan Öztürk, 2013 yılındaki bir polis memuru ile yaptığı tartışma ile tanınıyor.

Kendisini şimdi tanıttı

Polis memuru ile yaptığı tartışmada, "tanımanız lazım" diyerek kendisini tanıtan Mustafa Öztürk, şimdi kendisini milletvekili seçtiren AK Parti'den, yeniden milletvekili adayı gösterilmediği için istifası ile kendisini dünyaya tanıttı.



Mustafa Öztürk'ün, bir polis memuru ile yaptığı tartışma sonrasında, TBMM'de yaptığı açıklama, tutanaklara şöyle yansımıştı:

