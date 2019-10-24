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Polisle yaşadığı tartışmada ‘Tanımanız lazım’ demişti! Mustafa Öztürk'ü şimdi tüm dünya tanıdı

AK Parti eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, AK Parti’de hizmet etme imkanının kalmadığını belirterek bugün istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden Öztürk, 2013 yılında bir polis memuruyla girdiği tartışmayla tanınıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 19:30
Polisle yaşadığı tartışmada ‘Tanımanız lazım’ demişti! Mustafa Öztürk'ü şimdi tüm dünya tanıdı

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, bugün AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'de aday gösterilmeyince istifa edenler trenine katılan Öztürk, 2013 yılındaki bir polis memuru ile yaptığı tartışma ile tanınıyor.

Kendisini şimdi tanıttı

Polis memuru ile yaptığı tartışmada, "tanımanız lazım" diyerek kendisini tanıtan Mustafa Öztürk, şimdi kendisini milletvekili seçtiren AK Parti'den, yeniden milletvekili adayı gösterilmediği için istifası ile kendisini dünyaya tanıttı.

Mustafa Öztürk'ün, bir polis memuru ile yaptığı tartışma sonrasında, TBMM'de yaptığı açıklama, tutanaklara şöyle yansımıştı:

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:30
  1. Bursa eski milletvekili Mustafa Öztürk

YORUM YAZ

  • Ulan zübük akitUlan zübük akit6 sa önce
    Bu adamın polis ile tartıştığı yenimi aklınıza dustu
  • AhmetAhmet13 sa önce
    Tutanagi okusunlar diyemi paylaştiniz okumasinlar diyemi küçük yazdınız ilginç.
  • MemoMemo13 sa önce
    AKP de kalsaydı haber yapacakmıydınız ?O zaman neden haber yapmadınız ?

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