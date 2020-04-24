  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisin sokağa çıkma kısıtlama denetimi

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, polis ekiplerinde yapılan denetimler devam ediyor.

2020-04-24 16:44:46 -
Polisin sokağa çıkma kısıtlama denetimi

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, polis ekiplerinde yapılan denetimler devam ediyor.


Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında gün içerisinde çalışma yapan polis ekipleri, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıyor. Sürücülerin sokağa çıkma gerekçeleri sorulurken, kimlik ve belge kontrolü de yapılıyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı