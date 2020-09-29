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Dünya Polisin öldürdüğü siyahinin ailesine rekor tazminat!
Dünya

Polisin öldürdüğü siyahinin ailesine rekor tazminat!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maryland eyaletinde, polisin öldürdüğü siyahi William Green'in ailesine 20 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 03:16:00 -
Polisin öldürdüğü siyahinin ailesine rekor tazminat!

ABD'nin Maryland eyaletinde, polisin, büyük bir kazaya karışması sonucu kelepçe taktıktan sonra 6 kurşunla öldürdüğü William Green isimli siyahi Amerikalının ailesine, 20 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Maryland'de 27 Ocak'ta yaşanan olayda, Prince George İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Michael Owen, araba kazasına karışan Green'i arkadan kelepçeleyip polis arabasına bindirdikten sonra 7 el ateş ederek katletmişti.

Polis memuru ikinci derece cinayetle suçlanırken, avukatı Owen'ın suçsuz olduğunu ve mahkemeye çıkmayı beklediğini açıkladı.

ABD'de Green'in ailesine 20 milyon dolarlık tazminatın polis şiddeti nedeniyle verilen en büyük tazminat bedeli olarak tarihe geçti.

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