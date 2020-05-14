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Aktüel

Polisin kontrol noktasında durdukları araçlardan silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi

Bursa’da polis ve jandarmanın Adapazarı karayolundaki kontrol noktasında durdukları iki otomobilde silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 05:12:26 -
Polisin kontrol noktasında durdukları araçlardan silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi

Bursa’da polis ve jandarmanın Adapazarı karayolundaki kontrol noktasında durdukları iki otomobilde silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Edilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, Adapazarı’ndan İznik’e giriş yapmak isteyen iki aracı kontrol noktasında durdurdu. Otomobil içindeki 5 kişiden şüphelenen emniyet güçleri araçlardan inmelerini istedi. Araçlarda ve şüphelilerde arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 10 gram metamfetamin ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayda N.T , B.B, B.Ş, A.B, ve B.K gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen, şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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