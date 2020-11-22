Polisin kadına yönelik şiddetle mücadelede "önleyici tedbir kararı" sayısı yüzde 72 arttı

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdür Vekili Dr. Sibel Özdemir, kadına yönelik şiddetle mücadelede polislerin bu yıl aldığı "koruyucu tedbir" kararlarının geçen seneye göre yüzde 45, "önleyici tedbir" kararlarının da yüzde 72 arttığını söyledi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özdemir, tarihin hemen her döneminde yaşanan kadına yönelik ve aile içinde gerçekleşen şiddetin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun "kanayan yarası" olduğunu söyledi.

Bunun mücadele edilmesi ve önlenmesi gereken konuların başında yer aldığını belirten Özdemir, "Bu amaçla İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddetin her türlüsünün önlenmesinde her gün etkinliğimizi artırarak 'daha fazla neler yapabiliriz' düşüncesiyle hareket etmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların en etkin şekilde korunması, tekrar eden bir döngü olan şiddetle mücadele kapasitesinin artırılması için yoğun mesai harcamaktayız." diye konuştu.

- 1005 büro amirliği kuruldu, müracaatlar kolaylaştı

Şiddet mağduru olan ya da olma ihtimali bulunan kişileri bilgilendirmek için yürütülen çalışmalara da değinen Özdemir, şiddet mağduru kadınların daha rahat müracaat edebilmeleri amacıyla il ve ilçelerde 1005 "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" kurulduğunu ve bürolarda bu alanla ilgili eğitim alan uzman personel görevlendirildiğini ifade etti.

Mağdurlara en kısa sürede ulaşılması ve korunabilmeleri için ihbar mekanizmasının hızlı işlemesinin öneminden hareketle 24 Mart 2018'de Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) hayata geçirildiğini hatırlatan Özdemir, uygulamayla ilgili şunları kaydetti:

"KADES'i bugüne kadar 620 bin 829 kişi indirerek kayıt olmuştur. Bugüne kadar şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan 48 bin 600 kadın, KADES'i kullanarak ihbarda bulunmuştur. Uygulamayla ihbar süresi ve ihbara müdahale süresinin minimum seviyeye çekilmesi amaçlanmıştır.

KADES'in temel mantığı, şiddet tehlikesi anında telefonla arayarak haber verme imkanı ve zamanı olmayan mağdurların tek tuşa dokunarak konum bilgisiyle yardım talep edebilmesidir. İhbarın düştüğü acil çağrı merkezinin konum bilgisine en yakın ekibi sevk etmesiyle olaya müdahale süresi kısalmaktadır. Ortalama 5 dakikada ekip olay yerine intikal etmektedir. KADES'i kullanan kadınların, kendilerini daha güvende hissettikleri yönünde geri bildirimler almaktayız."

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi ve tekrarının önüne geçilebilmesi için 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, kolluk kuvvetlerinin önleyici ve koruyucu tedbir kararı verebilme yetkisi bulunduğunu anımsatan Özdemir, sorunla mücadelede bu yetkilerin kullanılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Bu bilinçle verilen 'koruyucu tedbir' kararlarında geçen seneye göre bu yıl yüzde 45, 'önleyici tedbir' kararlarında ise yüzde 72 oranında artış sağlanmış durumdadır." dedi.

Şiddete uğrayan kadınların her daim yanında olduklarını vurgulayan Özdemir, "Şiddet mağduru kadınların, KADES veya acil çağrı hatları aracılığıyla çekinmeden yardım talep etmesini ve şiddet uygulayanın cezalandırılarak kendilerinin koruma altına alınacağını bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

- Koruyucu ve önleyici tedbir kararları

"Önleyici tedbir kararı", kanunda belirtilen merciler tarafından şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, "koruyucu tedbir kararı" da korunan kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı ifade ediyor.