Polisin gözünden kaçmadı Sırtında 8 kilo altınla yakalandı
Hatay’da polis ekipleri tarafından durumundan şüphe edilerek durdurulan motosiklette yolcu konumunda bulunan şahsın sırt çantasından 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın çıktı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılıkla mücadeleye karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; 6 Nisan tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet üzerindeki şahsın sırt çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 8 kilogram olan 1'er kg'lık 8 adet 995 milyem 24 ayar gümrük kaçağı saf külçe altın ele geçirildi. A.E. isimli şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.