  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülker’de satışlar arttı, kâr 400 milyonu aştı

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..
için kalan
Aktüel

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü önce refuje ardından elektrik direğine çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:59:08 -
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü önce refuje ardından elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza; akşam saatlerinde Akçakoca - Düzce D-655 karayolu üzerinde Yığılca Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kara yolu üzerinde devriye atan polis ekipleri Düzce istikametine motosikleti ile seyir halinde giderken alkol alan sürücü Ö.D.’yi durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçarken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje ardından aydınlatma direğe çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Ö.D.’ye ilk müdahaleyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki nöbetlerinden çıkan hemşireler yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen yaralı motosiklet sürücüsü Ö. D. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı