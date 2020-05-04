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Aktüel

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan ve polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası

Kocaeli’de iki polis memuruna yumruk atarak yaralayan motosikletli 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:19:05 -
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan ve polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası

Kocaeli’de iki polis memuruna yumruk atarak yaralayan motosikletli 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi. 2 kardeş tarafından darp edilen polis memurlarının ise 3’er gün rapor aldığı öğrenildi.


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen iki kardeş polisin ’dur’ ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan motosikletli kardeşler, kendilerini durduran polislere saldırdı. 2 polisi yaralayan M.I. (23) ve U.I. olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.


Bir polis memurunun bileği alçıda, diğerinin omzu çıktı


Yaşanan olayın ardından polis memurları ise tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde ismi açıklanmayan polis memurlarından birinin bileğinin alçıya alındığı, diğerinin ise omzunun çıktığı öğrenildi. Polis memurlarına 3’er gün sağlık raporu verilirken, 3 gün sonra yapılacak kontrollere göre raporun uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.

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