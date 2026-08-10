YKS tercihlerinde son gün uyarısı: İçinize sinmeyen okulu çıkartın, listenizi kontrol edin
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) tercih sürecinde sona gelinirken yaklaşık 2,5 milyon katılımcı tercih heyecanı yaşıyor.
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) tercih sürecinde sona gelinirken yaklaşık 2,5 milyon katılımcı tercih heyecanı yaşıyor.
Tercih işlemlerinin 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona ereceğini hatırlatan Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, adaylara son güne kadar bir kez liste kontrolü uyarısında bulundu.
"Veli Baskısıyla Yapılmış Tercih veya Değişen Fikirler Olabiliyor" Her anne babanın mutlaka çocuğunun iyiliğini isteyeceğini vurgulayan Yapıcı, "Puanların yeni açıklandığı günlerdeki heyecanla, normalde çocuğun istemediği bölümler, yoğun veli talebiyle listeye eklenebiliyor. Öğrenci daha sonradan bu bölümün kendi isteğini yansıtmadığını anlayabiliyor. Bu gibi durumlarda muhakkak değişiklik yapılmalı" dedi.
Üniversite tercihinin her gencin hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, "Ayrıca biraz araştırınca bölümün eğitim dili, burs koşulları, özel şartları, çevresi ve bulunduğu şehir gibi ayrıntılar da öğrencinin fikirlerini değiştirebiliyor. Bu da YKS tercih listesinin değişmesi için yeterli" şeklinde konuştu. "Yazılışları Benzeyen Yanlış Bir Bölüm Yazma İhtimaline Karşı Son Kez Gözden Geçirin" Adayların kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini değiştirebileceklerini dile getiren Yapıcı, “İlk tercihinizi, başarı sıranızı, kontenjanları ve tercih sıralamanızı yeniden değerlendirin. Kendi başarı sıranızın biraz üzerindeki programlara da yer vererek şansınızı kullanın. Sadece boşta kalmamak için istemediğiniz bir bölümü listenize almayın" dedi.
YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN UYARISI: "İÇİNİZE SİNMEYEN OKULU ÇIKARTIN, LİSTENİZİ KONTROL EDİN!” 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sistemin açık olacağını kaydeden Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, "Gözden kaçırdığınız teknik dalgınlık veya kod hatası olabilir. Yazılışları birbirine yakın olan bölümleri karıştıranları görüyoruz. Başka bir mesleği hayal ederken başka bir bölümü yazanlar da olabiliyor. Son kez dikkatli bir kontrolün kimseye zararı olmaz" dedi
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