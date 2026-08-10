YKS tercihlerinde son gün uyarısı: İçinize sinmeyen okulu çıkartın, listenizi kontrol edin

Üniversite tercihinin her gencin hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, "Ayrıca biraz araştırınca bölümün eğitim dili, burs koşulları, özel şartları, çevresi ve bulunduğu şehir gibi ayrıntılar da öğrencinin fikirlerini değiştirebiliyor. Bu da YKS tercih listesinin değişmesi için yeterli" şeklinde konuştu. "Yazılışları Benzeyen Yanlış Bir Bölüm Yazma İhtimaline Karşı Son Kez Gözden Geçirin" Adayların kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini değiştirebileceklerini dile getiren Yapıcı, “İlk tercihinizi, başarı sıranızı, kontenjanları ve tercih sıralamanızı yeniden değerlendirin. Kendi başarı sıranızın biraz üzerindeki programlara da yer vererek şansınızı kullanın. Sadece boşta kalmamak için istemediğiniz bir bölümü listenize almayın" dedi.