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Gündem Polisin 'dur' ihtarına uymayan afacanlar az daha faciaya sebep olacaktı
Gündem

Polisin 'dur' ihtarına uymayan afacanlar az daha faciaya sebep olacaktı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 18:31:00 -
Polisin 'dur' ihtarına uymayan afacanlar az daha faciaya sebep olacaktı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 3 çocuktan 1'i yakalandı.

 

 Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kamyonetle kaçan 3 çocuktan 1'i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, ahşap palet yüklü 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyonetle gezdikleri sırada polis tarafından durdurulmak istendi.

İhbara uymayıp kamyonetle kaçmaya başlayan çocuklar, polis ekiplerince takibe alındı.

Kaçış sırasında zaman zaman kullandıkları kamyonetle kaldırıma çıkan çocuklar, bazı araçlara da zarar verdi.

Araç, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta durduruldu. Sürücü ve bir arkadaşı yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi, 12 yaşındaki M.B. ise polis ekiplerince yakalandı.
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M.B. ekiplerce polis merkezine götürülürken, araç çekiciye yüklenip otoparka çekildi.

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