Polisin dur ihtarına uymadılar! Göçmen kaçakçılarının otomobili cami bahçesine uçtu
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçtu.
Durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.
Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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