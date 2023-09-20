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Gündem Polisin dur ihtarına uymadılar! Göçmen kaçakçılarının otomobili cami bahçesine uçtu
Gündem

Polisin dur ihtarına uymadılar! Göçmen kaçakçılarının otomobili cami bahçesine uçtu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 22:48:00 - 2023-09-20 23:04:03

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçtu.

Durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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