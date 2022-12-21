Polisin dikkatinden kaçmadı! Garaj kumandası görünümlü suikast silahı şoke etti

İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bir suikast silahı ile 10 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park ekipleri, yasadışı silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, bir oto yıkama dükkanı ile bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Bu çerçevede dün Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacı ve Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.Ş.B., M.A.Y., K.S., N.Y.,M.A., H.M. ve O.B. ile L.A. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Garaj kumandası görünümlü suikast silahı

Söz konusu evde ve oto yıkamacıda arama yapan polis, bir otomobilin içerisinde poşetlere sarılı halde 10 ruhsatsız tabanca ve garaj kapısının kumandasını andıran 1 suikast silahı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından zanlılardan M.A.Y., K.S., M.A., H.M., O.B. ve L.A. isimli 6 kişi savcılık talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.