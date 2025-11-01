  • İSTANBUL
Yerel Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Yerel

Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Iğdır’da gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüphelinin hastanede yapılan muayenesinde, makatında gizlenmiş 140 gram metamfetamin bulundu.

Iğdır’da polis ekiplerinin dikkati, sınırdan uyuşturucu madde geçirmeye çalışan bir kişiyi yakalattı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yurt dışından Türkiye'ye vücutlarında uyuşturucu sokanlara yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi hastaneye götürüldü.

Radyolojik görüntüleme ile yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin makatında 4 parça yabancı cisim tespit edildi. Operasyonla çıkarılan 4 parça pakette toplam 140 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

