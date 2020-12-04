  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Polisi şehit eden saldırganın Suriyeli olduğunu iddia ettiler! Valilikten yalanlama geldi, flaş gelişme
Gündem

Polisi şehit eden saldırganın Suriyeli olduğunu iddia ettiler! Valilikten yalanlama geldi, flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta, otelde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada failin Suriyeli olduğuna dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yalan paylaşım yapan 7 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:37:00 -
Polisi şehit eden saldırganın Suriyeli olduğunu iddia ettiler! Valilikten yalanlama geldi, flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine ateş edilmesi sonucu bir polis şehit olmuş, bir polis yaralanmış, şüpheli olayın ardından yakalanmıştı.

Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memurunu şehit eden bir polisi de yaralayan şüphelinin kısa sürede yakalandığı anımsatıldı.

Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İlimizde 03.12.2020 tarihinde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polisimizi şehit eden bir polisimizi de yaralayan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. gözaltına alınmış olup hakkındaki adli işlemler devam etmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır.

Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan yedi (7) sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...
Ekonomi

Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altında dalgalanmalar sebebi ile vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki altını olanla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay