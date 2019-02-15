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Polisgücü açık alan kadın ve erkek Avrupa şampiyonasına odaklandı

Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Liginde üçüncü olan Gaziantep Polisgücü Hokey takımının devler liginde başarıyla Türkiye’yi temsil ettiğini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Gönül isterdi ki şampiyonluk kupasını alalım.

15 Şubat 2019 Cuma 11:28
Polisgücü açık alan kadın ve erkek Avrupa şampiyonasına odaklandı

Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Liginde üçüncü olan Gaziantep Polisgücü Hokey takımının devler liginde başarıyla Türkiye’yi temsil ettiğini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Gönül isterdi ki şampiyonluk kupasını alalım. Ancak devler ligi olarak bilinen Trophy’e bu yıl çıktık ve aldığımız sonuçla en büyük dört takım arasında yer alarak 2020 yılında da bu ligde devam edeceğiz" dedi.


Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trohy’de en büyük dört takı arasında yer alarak şampiyonanın üçüncülüğünü kazanan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımıyla ilgili değerlendirmeler yapan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şu an kapalı alanda takımımızın bulunduğu konum iyi bir noktadadır. İlk kez Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’e çıkarak İngiltere, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Çekya arasında alnımızın teriyle ilk dört takım arasında kalarak üçüncü olduk. Gönül isterdi ki o kupayı getirelim. Ama inşallah 2020 yılında kupayı getireceğiz. Bütün takımların gözünde tek favori takım Gaziantep Polisgücü takımıydı. Ama talihsizlikler yaşandı ve iki maçı kaybettik. Sporcularımız canlarını dişlerine takarak yüreklerini sahaya koydu. Hepsini gözlerinden öpüyor kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Büyükelçi ve THF Başkanı Polisgücü’nü yalnız bırakmadı


Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’de Hırvatistan Türkiye Büyükelçisi Babür Hızlan ve THF Başkanı Sadık Karakan’ın kendilerini yalnız bırakmadığına da dikkat çeken Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Birçok ülkede Türkiye’yi temsilen şampiyonalara katılıyoruz. Ancak ilk kez bizlere kapısını, yüreğini açan bir büyükelçiyle karşılaştık. Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Babür Hızlan’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri havalimanında karşılatarak son ana kadar takımla yakından ilgilendiği gibi bizleri asla yalnız bırakmayarak maçlarımızı izlemeye geldi. Diğer taraftan federasyon başkanımız Sadık Karakan’a ve ekibine de destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Önümüzde açık alan kategorisinde iki Avrupa şampiyonluğu daha var


2019 yılının açık alanda iki önemli Avrupa Şampiyonluk Kupasında Gaziantep Polisgücü Hokey Takımının Türkiye’yi temsil ettiğini de ifade eden Başkan Kaplan, 7-10 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da Eurohockey Club Challenge ııı, Men ve aynı tarihte Ukrayna’da EuroHockey Club Challenge III, Women şampiyonalarının gerçekleşeceğini ifade ederek, “Artık önümüze bakacağız. Haziran ayında önümüzde iki büyük Avrupa şampiyonası var. Eurohockey Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’nın ev sahibi biziz ve tesis yokluğundan dolayı bu şampiyona Alanya’ya verildi. Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılacak ve inşallah buradan şampiyon olarak çıkacağız. Diğer taraftan aynı tarihlerde Ukrayna da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3 karşılaşmaları var. Burada da kadın takımımız favori takım olarak görülüyor. Trophy’de olmadı ama açık alanda her iki kupayı inşallah Gaziantep’e getireceğiz” dedi.


Vali Gül, Başkan Şahin ve Gaziantep basınına teşekkür


Takım sporlarında Türkiye’nin Avrupa’da ki en önemli ve tek temsilcisi olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımının imkansızlıklar içerisinde devler ligine yükselmesinin bir tesadüf olmadığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan takımına manevi destekler sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Milletvekillerine, odalar ve borsa başkanlarına ve Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederek Gaziantep basınının gerek kulüp gerekse sporcular için büyük bir moral kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi. En büyük destekçisinin Gaziantep yerel ve ulusal basın kuruluşları olduğunu ifade eden Başkan Kaplan “Trophy öncesi ve sonrasında gerek bizlerin gerekse sporcularımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutan Gaziantep yerel ve ulusal basın mensupları ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bizi sürekli destekleyerek moral verdiler, bizimle sevindi bizimle üzüldüler. Bizlere verdikleri büyük destek için yerel, bölgesel, ulusal basınımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:28
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