Polise çarpıp kaçan FETÖ'cü iş adamına 12 yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzereyken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. FETÖ şüphelisi Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polis memurlarından S.T.'ye çarpıp kaçtı. 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan İsmail Çelik ise 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meriç Nehri yakınlarında, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alındı. Çelik'in üzerinden 'Arif A.N.' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar para çıktı. Kayseri'ye getirilen İsmail Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İsmail Çelik ve avukatları hazır bulundu. Örgüt içinde 'Sadık' kod adını kullandığı iddialarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çelik, beraatini istedi. Terör örgütü sohbetlerine 6 ay katıldığını ifade eden İsmail Çelik, "Oturmalara katıldım ama örgütsel talimatla katılmadım. Avukat M.A.'nın davetiyle katıldım. Oturmalarda kimlerin olduğunu daha önce söylemiştim. Üst grupta yoktum" dedi.

'Allah, peygamber konuşuluyor diye katıldım'

Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini de belirten Çelik, "Bildiğim, gördüğüm, duyduğum ne varsa söyledim. Hiçbir şeyi gizleyip saklamadım. Her şeyi anlattım. 'ByLock'u telefonuma G.T. yükledi. Oturmalara katıldığımda onlar 'ByLock' kullanıyordu. Gizliliği sağlayacak bir olayım olmadı. Evim, iş yerim, burada, memleketim burası, kaçma şüphem yok. 7 aydır tutukluyum. 'Allah, peygamber konuşuyorlar' diyerek, oturmalarına katıldım. Keşke katılmasaydım. İşim, psikolojim ve hayatım bozuldu. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İsmail Çelik'in firari olarak yakalandığı gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar sonrası İsmail Çelik'in eşi baygınlık geçirdi, bazı sanık yakınları da duruşmayı takip eden basın mensuplarına tepki gösterdi.