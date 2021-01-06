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Gündem Polis yazdı! mahkeme iptal etti
Gündem

Polis yazdı! mahkeme iptal etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin 3 bin 150 TL ceza yazdığı bir vatandaş mahkemeye itiraz etti. Vatandaşın itirazını haklı bulan mahkeme, cezayı iptal ederek cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:33:00 -
Polis yazdı! mahkeme iptal etti

Ankara'da polis sokağa çıkma yasağını delen vatandaşa 3 bin 150 TL para cezası kesti. Vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Ankara 3'üncü Sulh Ceza hakimliği sokak Hıfzısıhha Kanunu'na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceğini anımsatarak kesilen para cezasını iptal etti. Yasalara göre polis ihlal tutanağı tutuyor cezayı valilik veya kaymakamlık kesebiliyor.

Cezayı mahkeme iptal etti

Ankara'da bir vatandaşa polis tarafından sokak kısıtlaması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Vatandaşın itirazını değerlendiren hakimlik Hıfzısıhha kanununda sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğuna ilişkin bir madde olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline hükmetti.

Uygulayıcı kaymakamlık ve valilik

Söz konusu tedbirlerin il Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceğini vurgu yapan hakimlik, bu kararlara uymayanlara ancak kabahatler kanunundan işlem yapılabileceğini cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğunun altını çizdi.

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