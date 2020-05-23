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Polis ve basın güvercinleri besledi

Kırıkkale’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları ile basın mensupları, aç kalan güvercinleri besledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:29:44 -
Polis ve basın güvercinleri besledi

Kırıkkale’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları ile basın mensupları, aç kalan güvercinleri besledi.


Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlar tarafından her gün beslenen güvercinler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aç kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere polis memurları ile basın mensupları, zaman zaman yem verdi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Emre Acar, "Bilindiği üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Biz de burada mesleğimizi icra ederken hayvanlar aç kalmasın istedik. Emniyet mensubu arkadaşlarla kuşları besledik. 4 gün boyunca da beslemeye devam edeceğiz" dedi.


Sabah Gazetesi Kırıkkale İl Temsilcisi Hakan Gökkaya da, "Sokağa çıkma yasağı vardı. İlk günde de cadde ve sokaklar boştu. Emniyet mensubu arkadaşlarla meydanda toplanan güvercinlere yem atmak istedik. Sokağa çıkma yasağı olmasa bu kadar güvercini bir arada göremiyorduk" şeklinde konuştu.


Öte yandan, kent merkezideki 14 kavşakta uygulama noktası oluşturan polisler, sürücü ve yolcuları kontrollerini sürdürüyor.

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