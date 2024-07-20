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Gündem Polis, vatandaşı yiyen köpeği vurdu! Kadın çığlık atıp
Gündem

Polis, vatandaşı yiyen köpeği vurdu! Kadın çığlık atıp

Yeniakit Publisher
2024-07-20 15:21:00 -

İzmir’de ağızlıksız gezdirilen yasak ırk bir köpek vatandaşa saldırdı. Polis köpeği vurmak zorunda kaldı. O anlarda bir kadının polise “vurma” diye bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem olan İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde ağızlıksız gezmesi yasak olan bir köpek ırkının sokak ortasında bir vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı.

Görüntülerin yeri ve tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Köpeğin bacağından ısırdığı adam can havliyle kendisini kurtarmaya çalışırken çevredekiler de yardım etti. Ancak köpeğin adamı bırakmaması üzerine polisler duruma bu kez silahla müdahale etti.

O anlarda olay yerinde bulunan bir kadının polis memuruna 'Vurma' diye bağırdığı duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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