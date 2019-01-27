Polis otobüsteki aramada kaçak ve bandrolsüz ilaç buldu
Ankara'da otobüsteki bir yolcudan şüphelenen polis, yaptığı aramada 5 bin 403 kaçak ilaç buldu.27 Ocak 2019 Pazar 10:52
Ankara'da otobüsteki bir yolcudan şüphelenen polis, 5 bin 403 kaçak ilaç ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir otobüste kontrol yaparken T.Z'den şüphelendi.
Hem kaçak hem bandrolsüz
Yapılan aramanın ardından şüpheli T.Z'ye ait olduğu belirlenen kaçak bandrolsüz ilaç ele geçirildi.
Şüpheli T.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
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