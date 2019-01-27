Polis otobüsteki aramada kaçak ve bandrolsüz ilaç buldu Ankara'da otobüsteki bir yolcudan şüphelenen polis, yaptığı aramada 5 bin 403 kaçak ilaç buldu.

Ankara'da otobüsteki bir yolcudan şüphelenen polis, 5 bin 403 kaçak ilaç ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir otobüste kontrol yaparken T.Z'den şüphelendi. Hem kaçak hem bandrolsüz Yapılan aramanın ardından şüpheli T.Z'ye ait olduğu belirlenen kaçak bandrolsüz ilaç ele geçirildi. Şüpheli T.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.