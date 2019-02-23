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Polis otosunda tecavüz davasında karar!

İstanbul Beylikdüzü'nde görev başındayken, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında açığa alınan polis memuru, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açığa alınan diğer polis memuru "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım"dan beraat ederken, "suçu bildirmeme"den verilen 5 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme heyetindeki bir üye hakim, sanık R.Y'nin beraat kararına karşı muhalefet şerhi koydu

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:02
Polis otosunda tecavüz davasında karar!

İstanbul Beylikdüzü'nde görevi başındayken, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru ve ona yardım ettiği öne sürülen aynı ekipteki başka bir polis memurunun yargılandığı dava karara bağlandı.

AA'nın haberine göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, açığa alınan tutuklu sanık polis S.E ve açığa alınan tutuksuz sanık polis R.Y ile tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık S.E, olay günü müştekiyle cinsel birliktelik yaşamadığını ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek, müştekiye cebir ve tehdit uygulamadığını söyledi.

İnkar etti

Müştekinin kendisinin elini tuttuğunu ifade eden S.E, "Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim. 6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

"Mağdureyi  zorlamadık"

Diğer sanık R.Y ise, mağdureyi zorlamadıklarını ifade ederek, S.E ile müşteki arasındaki yakınlaşmayı gördüğünü ancak bir tepki veremediğini söyledi. R.Y, "15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimiz de iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

R.Y. hakkında 5 ay  hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y'nin "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım"dan cezalandırılması için gerekli kasıt unsurları oluşmadığını belirterek, sanığın beraatine karar verdi. R.Y'yi "suçu bildirmeme"den iyi hal indirimi de uygulayarak 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

S.E.'ye 10 yıl hapis cezası

Mahkeme, tutuklu sanık S.E'yi, "cinsel saldırı"dan, suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alarak 12 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini hafifletici sebep kabul ederek cezayı 10 yıla düşürdü. Sanık S.E'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

R.Y.'nin beraatine şerh

Mahkeme heyetindeki bir üye hakim, sanık R.Y'nin beraat kararına karşı muhalefet şerhi koydu. Üye hakim "R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurenin psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle" çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmadı.

Evine bırakmak için polis otosuna almışlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ocak 2018'de Beylikdüzü'nde görevli polisler S.E ve R.Y'nin ekip aracıyla hareket halindeyken evine gitmek için yürüyen P.T'nin yanından geçtikleri ve geri dönerek aracı durdurdukları anlatılmıştı. Aracı kullanan S.E'nin teklifi üzerine P.T'nin, kendisini evine bırakmaları için ekip otosunun arka koltuğuna oturduğu belirtilen iddianamede, daha sonra aracın ıssız bir yerde durduğu, arka koltuğa geçen S.E'nin, P.T'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. İddianamede, aracın ayrılmasının ardından P.T'nin, polise ihbarda bulunduğu ve bu kişiler hakkında şikayetçi olduğu ifade edilerek, S.E'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla, R.Y'nin de "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6,5 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:59
  1. İstanbul Beylikdüzü
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