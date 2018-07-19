Polis müdüründen şaşırtan konuşma: Cemaat ve tarikatlara...

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde 21. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, okuldan mezun olan öğrencileri cemaat ve tarikatlara bağlı olmamaları konusunda uyardı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, genç polislere "Öncelikli olarak dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Hakkınızı ve haddinizi bileceksiniz" dedi.

"TANRIVER: HİÇBİR CEMAATE YA DA TARİKATA, ŞEYHE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ"



Tanrıver genç polislere seslenerek "Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye, devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri, topyekun imha edeceksiniz." dedi.

DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN FETÖ'NÜN DARBESİNE KARŞI CEMAATLER DİRENDİ

15 Temmuz gecesi vatanını milletini seven herkes meydanlara inerek cemaat kılığına bürünen FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine direndi. Cemaatler de bu alçak darbe girişime kayıtsız kalmayarak topyekün karşı koydu. Ancak darbe girişiminin hemen ardından bazı çevreler FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımlayarak cemaat ve tarikatları hedefe koydu.