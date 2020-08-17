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Polis merkezine girip kendini patlatacaktı! Telefonu incelendi, işte içinden çıkanlar

Bursa'da yapılan operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DAEŞ'li teröristin, bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:43:00 -
Polis merkezine girip kendini patlatacaktı! Telefonu incelendi, işte içinden çıkanlar

Bursa-İnegöl'de yapılan operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken enselenen terör örgütü DAEŞ şüphelisi ile onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahısın sorgusu devam ediyor.

Cep telefonu incelendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakayı ele veren DAEŞ'li terörist M.A'nın cep telefonunda incelemelerde bulundu.

Zanlının telefonundan maskeli şekilde mühimmatla çalışma yaparken fotoğrafları ele geçirildi. Çok sayıda fişek, kablo ve düzenek olduğu görülen fotoğrafın, DAEŞ'li teröristin bomba hazırlamaya çalışırken çekildiği iddia edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, zanlının evine yapılan operasyonda gizli bölmelerde terör örgütü DAEŞ'e ait bezler, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti.

5 kişi daha tespit edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DAEŞ'li terörist M.A'ya yönelik soruşturma kapsamında zanlı ile bağlantısı bulunduğu şüphesi ile 5 kişiyi daha tespit etti.

Terörle Mücadele Ekipleri, ilçedeki farklı adreslere operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi enseledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü DAEŞ'e ait dijital dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

"Hedefim bir polis merkezine girip kendimi patlatmaktı"

Bursa'da enselenen terörist M.A. karakolda verdiği ifadede korkunç bir itirafta bulunmuştu. Terörist M.A, terör örgütü DAEŞ'ten aldığı talimat ile 5 iş yeri yaktığını itiraf ederek, yaktığı iş yerlerinin cep telefonu ile görüntüsünü alıp DAEŞ'e gönderdiğini söyledi. Terörist, asıl hedefinin ise eylem yapmak olduğunu, hedefinin bir polis merkezine girip kendini patlatmak olduğunu fakat yakalandığını belirtmişti.

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