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Polis merkezine girip kendini patlatacaktı! 5 kişi daha tespit edildi

Bursa'da operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DAEŞ üyesi ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 5 şahıs enselendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:06:00 -
Polis merkezine girip kendini patlatacaktı! 5 kişi daha tespit edildi

Bursa-İnegöl'de yapılan operasyonda bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve yakalanan terör örgütü DAEŞ üyesiyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 5 şahıs yakalanarak enselendi.

5 kişi tespit edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DAEŞ'li terörist M.A'ya yönelik soruşturma çerçevesinde zanlıyla bağlantısı bulunduğu şüphesi ile 5 kişiyi belirledi.

Farklı adreslere operasyon

Terörle Mücadele Ekipleri, ilçedeki farklı adreslere operasyon yaparak şüphelileri enseledi.

Örgüte ait dokümanlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda terör örgütü DAEŞ'e ait dijital dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kamera kayıtlarından M.A. olduğu tespit edilen şüpheliye ulaşılmış, teröristin evine yapılan operasyonda gizli bölmelerde terör örgütü DAEŞ'e ait bezler, 3 adet patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildiği ifade edilmişti.

"Hedefim bir polis merkezine girip kendimi patlatmaktı"

Bursa'da yakalanan terörist M.A. karakolda verdiği ifadede korkunç bir itirafta bulunmuştu. terörist M.A, terör örgütü DAEŞ'ten aldığı talimatla 5 iş yeri yaktığını itiraf ederek, yaktığı iş yerlerinin cep telefonu ile görüntüsünü alıp DAEŞ'e gönderdiğini söyledi. Terörist, asıl amacının ise eylem yapmak olduğunu, hedefinin bir polis merkezine girip kendini patlatmak olduğunu fakat yakalandığını söyledi.

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