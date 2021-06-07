Polis memuru evinde ölü bulundu!
Giresun'da polis memuru olarak görev yapan 24 yaşındaki Semanur Süer, evinde ölü bulundu. Meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Henüz 1 yıllık bir polis memuru olan 24 yaşındaki Semanur Süer'in, Giresun'da yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mesaisi bittikten sonra evine dönen polis memuru Süer'in, pazar günü nöbete gelmemesi üzerine kendisini arayan fakat ulaşamayan mesai arkadaşları, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ikamet eden babası Hacı Osman Süer’e bilgi verdi.
Eve ilk babası girdi
Baba Hacı Osman Süer Giresun'a gelerek, kızının polis meslektaşlarıyla birlikte çilingir yardımıyla Semanur Süer'in evine girdi.
Baba ve meslektaşları, genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Süer’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Henüz 24 yaşındaydı
Hayatını kaybeden 24 yaşındaki 1 yıllık polis memuru Semanur Süer, bugün, saat 13.00’da Akçaabat Karaman Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.