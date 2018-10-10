Polis makyaj çantasındakini görünce tutukladı!

Bolu'da, TEM yolunda durdurulan otobüste arama yapıldı. Yolculardan Serpil E. (29), makyaj malzemelerinin olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirilince gözaltına alındı. Serpil E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyu ‘Sezar’ yakaladı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, sürücüsü İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar', yolculardan Serpil E.'nin yanında tepki verdi.

3 kg. 298 gram esrar bulundu

Bunun üzerine E.'nin el çantası arandı. Serpil E.'nin, içinde makyaj malzemelerinin de olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Serpil E., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.