Polis makyaj çantasındakini görünce tutukladı!
TEM’de bir otobüsü durdurarak yolcular üzerinde arama yapan polis, Serpil E.’nin makyaj çantasında 3 kg.’dan fazla esrar buldu. Polisiin gözaltına aldığı Serpil E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
Bolu'da, TEM yolunda durdurulan otobüste arama yapıldı. Yolculardan Serpil E. (29), makyaj malzemelerinin olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirilince gözaltına alındı. Serpil E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucuyu ‘Sezar’ yakaladı
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, sürücüsü İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar', yolculardan Serpil E.'nin yanında tepki verdi.
3 kg. 298 gram esrar bulundu
Bunun üzerine E.'nin el çantası arandı. Serpil E.'nin, içinde makyaj malzemelerinin de olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi.
Tutuklandı
Gözaltına alınan Serpil E., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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