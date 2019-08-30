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Polis lojmanları önünde silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir kişi polis lojmanları önünde babasını silahla vurarak yaraladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:42
Polis lojmanları önünde silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir kişi polis lojmanları önünde babasını silahla vurarak yaraladı. Polis lojmanları önünde yükselen silah sesleri ortalığın karışmasına neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi önünde A.E.A., bilinmeyen nedenlerden dolayı babası olan E.A. ile tartıştı. Babası ile tartışan şahıs yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş açtı. Silah seslerinin yükselmesi ile eski polis merkezi üst katlarında oturan polis memurları silahlarını alarak lojmandan dışarıya koştu. Ortalığın biranda karıştığı olay yerinde babasını silahla vuran A.E.A., lojmanlardan aşağıya inen polislerce gözaltına alınırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba E.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan A.E.A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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