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Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla karşılaştılar

Arkadaşlarının haber alamadığı iki genç, kaldıkları evde polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:00
Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla karşılaştılar

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Eşin (23) dün Konya’dan arkadaşı olan ve Ortaköy’de bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaşı’nın (26) yanına gezmeye geldi. İlçede buluşan iki arkadaş akşam saatlerinde Abdülahad Bulakbaşı’nın kaldığı eve giderken, Bulakbaşı’nın evde kalan 3 arkadaşı başka bir yerde kalmak üzere evden ayrıldı.

Gece evde kalan iki gençten bugün haber alamayan arkadaşları eve geldi. Arkadaşlarından haber alamayan gençler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile kapıyı açtırırken, 2 gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan arama ve incelemelerde iki gencin küçük mutfak tüpünde çay demledikleri ve daha sonra tüpü açık unuttukları belirlendi. ,

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:00
  1. Aksaray
  2. Konya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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