  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Aktüel

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi tarafından Bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 98 Kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:07:33 -
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi tarafından Bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 98 Kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde 6 kolide yapılan aramada, 98 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı