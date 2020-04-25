  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

19) pandemisi kapsamında Huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlendi.

2020-04-25 09:41:04 -
Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı

19) pandemisi kapsamında Huzurevi sakinleri için etkinlik düzenlendi. Huzurevinin bahçesinde polis, hemşire, doktor bir araya gelerek oyunlar oynadı.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ülkemizde de sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından evlerde kalan vatandaşlar için çeşitli aktiviteler yapılırken, Düzce’de Huzurevlerinde de Düzce Valiliğince etkinlikler düzenleniyor. Huzurevinde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri adeta ikinci çocukluklarını yaşadı. Düzenlenen etkinlik kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan kişiler oyun oynadı. Polis, hemşire, doktor, aşçı ve güvenlik görevlileri bahçede koreografi şeklinde oyun oynarken huzurevinde kalan vatandaşlarda oyuna eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı