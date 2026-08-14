Fenerbahçe resmen açıkladı! Brezilyalı futbolcu ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de haftalardır gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred ile yollarını ayrıldığını resmen açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de haftalardır gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred ile yollarını ayrıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Brezilyalı futbolcu Fred ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Deneyimli oyuncunun, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
Ağustos 2023'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 129 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi.
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