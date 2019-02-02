Polis ele geçirdi! Üzerlerinden 9 bin TL çıktı Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 2 dilencinin üzerinden 9 bin 138 TL para çıktı.

Viranşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehrin çeşitli yerlerinde, özellikle cami önlerinde duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere geçit vermemek için denetimlerini artırdı. İkisinin üzerinden 9 bin lira çıktı Zabıta ekipleri yaptığı kontrollerde biri Suriyeli, biri Ağrılı olmak üzere iki dilenciyi yakaladı. Dilencilerden Ağrılı M.N. A.’nın üzerinden 6 bin 500, Suriye uyruklu H.C.’nin üzerinden ise 2 bin 630 TL para çıktı. 153 lira para cezası Zabıta ekipleri, dilencilere Kabahatlar Kanunun 33. maddesine istinaden 153 TL para cezası kesti, üzerlerinden çıkan paralara el koydu. Paranın kamuoyu hesabına aktarılması için belediye meclisine havale edildi.



Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları duygu sömürüsü yapan kişilere para vermemeleri konusunda uyardı.

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