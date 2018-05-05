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Polis çete baronunu milyonlarca lirayla birlikte yakaladı!

Tekirdağ polisi, bir suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda uluslararası yasa dışı bahis çetesinin liderliğini yapan kişi yakalandı. Operasyonda milyonlarca lira ele geçirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:24
Polis çete baronunu milyonlarca lirayla birlikte yakaladı!

Tekirdağ polisi, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçları parçaladıktan sonra yasa dışı yollarla satan suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda, örgütün uluslararası yasa dışı bahis çetesinin de liderliğini yapan kişinin de arasında olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAÇLARI TEKNİK DEĞİŞİKLİKLERLE SATIYORLARMIŞ

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün ülkeye yasal yollardan giriş yapan çekici ve yarı römork cinsi araçların, hareketlerinin ülke içinde belirli bir süre sonra kesildiğini belirledi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, bu araçların yasal olmayan yollardan satışının yapıldığını, üzerlerinde teknik değişiklikler yapılarak, trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgilerini kullanılarak tekrar trafiğe çıkardıklarını tespit etti.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ polisi teknik ve fiziki takipte suç örgütü liderinin aynı zamanda uluslararası yasadışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğunu belirlemesi ile birlikte devreye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de girdi. Yapılan çalışmanın ardından suç örgütüne yönelik Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte milyonlarca lira para, sahte plakalar, 1 tabanca, 1 tüfek, cep telefonları, bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:24
  1. Sakarya
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Ankara
  6. Tekirdağ
  7. operasyon
  8. çete

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