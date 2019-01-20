0553 313 94 23

Polis aracıyla çarpıştıktan sonra soğukkanlılıkla temizlik yaptılar

Denizli'de 2 polis memurunun hafif yaralanmasıyla sonuçlanan, polis aracının ve çöp kamyonunun çarpıştığı kaza sonrasında araçtan çıkan temizlik görevlileri kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı.

20 Ocak 2019 Pazar 14:00
Polis aracıyla çarpıştıktan sonra soğukkanlılıkla temizlik yaptılar

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı. Kazada devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise büyük bir soğukkanlılıkla çevrede temizlik yaptı.

Polisler hafif şekilde yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3123. Sokak ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 A 7251 plakalı polis aracı ile bir ilçe belediyesine ait Adem Aygün idaresindeki 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çöp kamyonu devrilirken, polis aracı ise yol ortasında durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada polis aracında bulunan polis memurları Ahmet S. ile Ali A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan polis memurları, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiği bir süre kontrollü olarak verdi.

Temizlik görevlileri kaza sonrası temizlik yaptı

Devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı. Temizlik görevlilerinin kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla işlerine devam etmesi dikkat çekti. Devrilen çöp kamyonunda bulunan bir temizlik görevlisi ile yaşadıkları kazayı anlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 14:00
  1. Denizli
  2. polis aracı
  3. trafik kazası
  4. çöp kamyonu
  5. temizlik görevlileri
  6. Servergazi Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görenler inanamadı... Kudüs üzerinden akılalmaz sömürü!
    1. Görenler inanamadı... Kudüs üzerinden..
    2. AK Partili Belediye Başkanının evini..
    3. Arap Birliği Ekonomik Zirvesi..
    4. Libya'daki çatışmalarda bir gazeteci..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Herkesi ilgilendiriyor! Artık onay..
    7. Kemalistlerin yakasından düş artık..
    8. Osman Kaygı kimdir?
    9. Polis aracıyla çarpıştıktan sonra..
    10. Hollanda'da gençler sabah namazında..
    11. İsa Gül kimdir?
    12. Tuncay Kiraz kimdir?
    13. Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır
    14. Taliban üstlendi! Valiye bombalı saldırı
    15. Yener Kaya kimdir?
    16. İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı!
    17. Talip Şen kimdir?
    18. Beştepe'den Zeytin Dalı mesajı
    19. İsa Demirci kimdir?
    20. Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi öldü
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?