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Dünya Polis aracını hedef aldılar! O ülkede bombalı saldırı
Dünya

Polis aracını hedef aldılar! O ülkede bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 18:06:00 -
Polis aracını hedef aldılar! O ülkede bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Baraki Barak kavşağında polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise ölü sayısının 3 olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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