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Gündem Polis aracı ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Gündem

Polis aracı ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de polis aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 21:04:00 -
Polis aracı ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Seyir halindeki polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen hafif şekilde yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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