  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Yerel

Polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 03:42:00 -

Sultanbeyli'de polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis otosunu kullanan bir polis memuru da yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak, önce cadde üzerinde gelen polis aracına vurup ardından aydınlatma direğine ve müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul’da hareketli saatler ! Kapalıçarşı'da yangın çıktı
İstanbul’da hareketli saatler ! Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Yaşam

İstanbul’da hareketli saatler ! Kapalıçarşı'da yangın çıktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'daki köprüler bakın hangi savunma sistemi ile korunuyor! Mesut Hakkı Caşın açıkladı, duyan inanamadı
İstanbul'daki köprüler bakın hangi savunma sistemi ile korunuyor! Mesut Hakkı Caşın açıkladı, duyan inanamadı

Gündem

İstanbul'daki köprüler bakın hangi savunma sistemi ile korunuyor! Mesut Hakkı Caşın açıkladı, duyan inanamadı

İstanbul'da büyük su kesintisi
İstanbul'da büyük su kesintisi

Gündem

İstanbul'da büyük su kesintisi

İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti
İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti

Gündem

İstanbul'da vapurda inanılmaz olay! Arkada oturan yolcu ayağa kalktı, hareketi herkesi şoke etti

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı
İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

Yerel

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul için şok uyarı! Eyvah ki ne eyvah
İstanbul için şok uyarı! Eyvah ki ne eyvah

Gündem

İstanbul için şok uyarı! Eyvah ki ne eyvah

AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'
AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'

Siyaset

AK Parti'nin ilk seçim şarkısı çıktı! 'Yeniden İstanbul'

Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı

Yerel

Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı

Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı!
Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı!

Gündem

Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı!

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı!
İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı!

Yerel

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı!

Medicana Sağlık Grubu’ndan İstanbul Avrupa Yakası’na yeni yatırım! Medicana Ataköy Hastanesi Açıldı
Medicana Sağlık Grubu’ndan İstanbul Avrupa Yakası’na yeni yatırım! Medicana Ataköy Hastanesi Açıldı

Sağlık

Medicana Sağlık Grubu’ndan İstanbul Avrupa Yakası’na yeni yatırım! Medicana Ataköy Hastanesi Açıldı

İstanbul üzerinden "yeni oyun peşindeler!"
İstanbul üzerinden "yeni oyun peşindeler!"

Teknoloji

İstanbul üzerinden "yeni oyun peşindeler!"

İstanbul'da yangın alarmı! Ekipler olay yerinde
İstanbul'da yangın alarmı! Ekipler olay yerinde

Gündem

İstanbul'da yangın alarmı! Ekipler olay yerinde

İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta
İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta

Gündem

İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta

Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek
Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek

Gündem

Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23