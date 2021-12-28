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Ekonomi Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin öğrenci alacak
Ekonomi

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.120) erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu (1.280) erkek, (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:36:00 -
Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar,   27   Aralık   2021   –   07   Ocak   2022   tarihleri   arasında   http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis  Meslek  Eğitim Merkezleri  Giriş  Yönetmeliğinde  yer  alan  “Ön  başvurusu  alınan  erkek  ve kadın  adaylar  ayrı  ayrı  olmak  üzere  en  yüksek  puandan  en  düşük  puana  doğru  sıralanır  ve  o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda  başarılı  olarak  Polis  Meslek  Eğitim  Merkezlerinde  eğitim  gören  ve  eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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