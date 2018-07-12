Polis, Adnan Oktar'ın kafasına neden bastırdı? Oktar ve kediciklerin tümüne AIDS...

Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken, operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. En dikkat çeken ayrıntı ise polisin Oktar'ı sağlık kontrolüne götürürken ve arabaya bindirirken kafasına bastırması oldu.

LİSTEDEKİLERİN 106'SI KEDİCİK

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve “Başkedicik” Didem Ürer’in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. 63 kişi aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişiden 106'sının 'kedicik' olarak bilinen kadınlar olduğu öğrenildi.

DEVLET 'GÜÇ BENDE' DEDİ

Operasyonda en dikkat çeken detayların başında Adnan Oktar’ın araca bindirildiği sırada polis tarafından kafasına bastırılması oldu. Uzmanlar, Oktar’ın kafasına bastırılmasıyla, polisin, “gücün kimde olduğunu ilan etmesi” ve “güç devlette” mesajı verdiğini söyledi.

KEDİCİKLERE AIDS VE ZÜHREVİ HASTALIK TARAMASI

Kamuoyunda kedicikler olarak adlandırılan Oktar’ın kadın müritlerine zührevi hastalık taraması yapıldı. Adnan Oktar dahil erkek müritlerin tamamından da zührevi hastalık taraması yapmak için kan alındı.