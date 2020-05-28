Polatlı’da tarım arazilerini don vurdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarımsal alanlarda geçtiğimiz günlerde don meydana geldi. Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, ürünlerin zarar gördüğü arazilerde incelemelerde bulundu.

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, dondan etkilenen arazilerde tespit ve incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Köseoğlu, “Sabaha yakın saatlerde meydana gelen don nedeniyle bilhassa nehir kenarlarındaki köylerimizde çiftçilerimizin ürünlerini don vurmuştur. Emekleri ve yapmış olduğu masraflar heba olmuştur. Allah’ım yardımcıları olsun” dedi.

23-24 Mayıs tarihlerinde meydan gelen soğuk zararının tespitleri ile süne survey çalışmalarına devam ettiklerini belirten Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sütçü ise, “Değerli üreticiler gece İç Anadolu’da gerçekleşen soğukların etkisi ile bazı tarımsal ürünler zarar görmüştür. Bazı bitkilerde etki yapraklar ile sınırlı kalırken, bazılarında ise boğaz bölgesine kadar sıkıntı oluşturmuştur. Sağlıklı karar verebilmek için önümüzdeki 3-4 günlük sürede bitkilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bitkilerin sürgün yerinde etkilenme olmamışsa ürünler yeniden tazeleyecektir. Birkaç gün beklemek doğru olanıdır. Biz de ilçe müdürlüğü olarak gerekli tespitleri yapıyoruz. Meteorolojik verilere göre soğuk hava bu gece de etkisini sürdürecektir. Bu ani hava değişimleri bitkilerde stres koşulları oluşturmakta ve mahsullerde ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Olaylardan etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun der, en az kayıpla süreci atlatmalarını temenni ederim” dedi.

Öte yandan tarlası zarar gören çiftçilere destek olmak için Ayçıtır firması tohumluk kabak çekirdeği dağıtımı gerçekleştirdi. Ürgüp sivrisi kabak çekirdeği dağıttıklarını belirten firma yetkilisi Oğuz Aytekin, ’’Öncelikle çiftçilerimize geçmiş olsun. Çiftçilerimizin birçok ürünü zarar gördü. Bizler de bu zarardan daha azla kurtulmaları için çiftçilerimize tohum dağıtımı gerçekleştirdik’’ diye konuştu.