Polatlı'da böcek ilacı dehşeti! 7 kişi hastaneye kaldırıldı: Bina tahliye edildi, ekipler alarma geçti!
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bugün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde yapılan böcek ilaçlaması, az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Ermiş Sokak'ta yaşayan Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. 

