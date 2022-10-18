Polatlı’da ‘Ateş Serbest-2022 Tatbikatı’ başladı

YENİ AKİT ANKARA

Yunanistan’ın kışkırtmalarına ve Türkiye’nin dengi olmamasına rağmen savaş çıkarma politikası izlemesine karşılık olarak dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Polatlı'da "Ateş Serbest-2022 Tatbikatı" düzenlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “TSK envanterindeki silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu amacıyla Polatlı'da "Ateş Serbest-2022 Tatbikatı" düzenleniyor. Tatbikatı Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile takip ediyor” ifadelerini kullandı.