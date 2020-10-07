Polat isminin anlamı nedir?
Polat ne demek? | Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Osman Gazi ‘polat bilekli’ ifadesini kullandı. Osman Gazi’nin sözlerinin ardından pek çok kişi Polat isminin anlamını, Polat’ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Polat ne demektir?
Kuruluş Osman 28. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizinin bir sahnesinde Osman Gazi, ‘Polat bilekli’ ifadesini kullandı. Ülkemizde erkek çocuklarına sık sık verilen Polat isminin anlamı o sahnenin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Polat ne demek?
Polat isminin anlamı nedir?
Geldik merak ettiğiniz sorunun cevabına Polat ismi çelik anlamında kullanılmaktadır.