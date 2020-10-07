  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polat isminin anlamı nedir?
Aktüel

Polat isminin anlamı nedir?

Polat ne demek? | Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Osman Gazi ‘polat bilekli’ ifadesini kullandı. Osman Gazi’nin sözlerinin ardından pek çok kişi Polat isminin anlamını, Polat’ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Polat ne demektir?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:19:00 -
Polat isminin anlamı nedir?

Kuruluş Osman 28. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizinin bir sahnesinde Osman Gazi, ‘Polat bilekli’ ifadesini kullandı. Ülkemizde erkek çocuklarına sık sık verilen Polat isminin anlamı o sahnenin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Polat ne demek?

Polat isminin anlamı nedir?

Geldik merak ettiğiniz sorunun cevabına Polat ismi çelik anlamında kullanılmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı
Medya

Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı

FOX TV'de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın istifası ile ilgili algı dolu açıklamalar yaptı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay