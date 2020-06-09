Polat Alemdar'dan 'Asıl sen hoş geldin' diyen Yunan'a bomba cevap! Yeniden gündem oldu

İstanbul'un fethinin 577. yıldönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması konusu tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" demişti. Yaşananlar sonrası Kurtlar Vadisi dizisinin Ayasofya sahnesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Burası ne senin ne de benim, Allah'ın evi"

Dizide Polat Alemdar ve Yunanlı Amon, Ayasofya'da bir araya geliyor. Polat Alemdar, Amon'a 'Hoş geldin' diyor. Yunanlı Amon ise "Ayasofya, burası bizim kutsal kasemiz Polat Alemdar, Ayasofya'ya sen hoş geldin" şeklinde cevap veriyor. Polat alemdar ise Amon'a cevaben "Burası ne senin ne benim Amon. Allah'ın evi" cevabını veriyor.