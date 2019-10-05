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PÖH şehitlere küfreden alçağı evinden aldı!

Sosyal medya hesabından milli ve manevi değerlere küfredenler hesap vermeye başladı. Son olarak çektiği video ile şehitlere hakaretler yağdıran bir alçak Polis Özel Hareket (PÖH) timleri tarafından gözaltına aldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:44

Şehitlere, vatana, bayrağa küfürler yağdıran kişinin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Polis Özel Hareket (PÖH) timleri, şahsı gözaltına aldı.

"Yiyorsa gelin" dedi, geldiler

Çektiği videoda "Yiyorsa gelin alın." diyen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:44
  1. şehit
  2. Polis Özel Hareket (PÖH)
  3. video

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