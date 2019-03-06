PÖH alımı 2019 son dakika EGM PÖH alımı 2019 ne zaman şartları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 bin polis alımı yapılacağını ifade etmişti. Polis alımımın yapılacağı haberinden sonra 2019 yılında PÖH alımının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki EGM PÖH alımı yapacak mı? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 yılında PÖH alınacak mı? Polis Özel Harekat alımı yapılacak mı? Kaç bin PÖH alınacak? nasıl PÖH olunur? PÖH olma şartları nelerdir? İşte detaylar...

Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü açık pozisyonlarına göre her sene polis alımları yapmaya devam etmektedir. Emniyetin en seçkin kadroları arasında yer almakta olan Polis Özel Harekat PÖH sınıfına uzun süredir alım yapılmıyor. Öyle ki en son alım 19. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM kapsamında yapılmıştı fakat bunun üzerinden uzun bir süre geçti ve üzerine on binlerce kişilik polis memuru alımı yapıldı ancak halen Polis Özel Harekat PÖH alımı yapılmadı. Peki PÖH alımı yapılacak mı? 2019 yılında kaç bin Polis Özel Harekat alımı yapılacak?

2019 PÖH alımları olacak mı?

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü açık pozisyonlarına göre her sene polis alımları yapmaya devam etmektedir. Emniyetin en seçkin kadroları arasında yer almakta olan Polis Özel Harekat PÖH sınıfına uzun süredir alım yapılmıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının yakın zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezi 24. dönem POMEM alımı ilanını yayımlaması beklenmektedir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının yakın zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezi 24. dönem POMEM alımı ilanını yayımlaması beklenmektedir. Uzun süredir PÖH alımı yapılmadığı için 24. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılabilir. Tamamı PÖH sınıfı için yapılırsa ortalama 10 bin kişilik Polis Özel Harekat PÖH alımı yapılabilir. Ancak yine PÖH alımı olmaz ise bu sene içerisinde de Polis Özel Harekat PÖH alımı yapılmayabilir. Bilindiği üzere PÖH alımları daha çok meslek içi kaydırma ya da POMEM eğitimleri sırasında branş değişiklikleri ile yapılmaktadır. Ancak acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için POMEM alımı PÖH alımına çevrilebilmekte ve tüm alım PÖH sınıfı için yapılabilmektedir. 24. dönem POMEM alımı ilanı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandığında Polis Özel Harekat PÖH alımına ilişkin bilgi edinilecektir.

PÖH nasıl olunur?

1983 de kurulan Polis Özel Harekat için Emniyet Genel Müdürlüğünün en etkili ve nitelikli silahlı gücü diyebiliriz. Özel harekatın amacı banka soygunları , bölücü terör örgütlerinin eylemleri , kaçırılma , rehine kurtarma gibi olağan dışı harekat gerektiren olaylara müdahale etmektir. Özel Harekat için hangi olayın nerede olduğunun pek bir önemi yoktur. Çünkü Özel Harekat Timleri her türlü saha ve hava şartlarına göre zorlu ve etkili bir eğitimden geçmektedirler. Bu yüzdendir ki Polis Özel Harekat için Emniyet Genel Müdürlüğünün en etkili ve nitelikli silah gücü demekteyiz. İşte bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı polis olmak isteyen gençlerimizin ilgisini çeken Polis Özel Harekat birimi için her geçen gün daha bir rağbet artmaktadır. Bizlerde siz değerli adaylar için, nasıl PÖH olunur? PÖH olma şartları nelerdir?

PÖH başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,